Osterwieck. - Die bevorstehende Saison des Osterwiecker Sommerbades bringt eine Neuerung, denn erstmals wird Florian Bänecke die Verantwortung für diese städtische Einrichtung übernehmen. Neu ist das Sommerbad für den Wasserlebener nicht, denn er hat hier schon zwei Jahre während seiner Ausbildung zum Fachangestellten für Bäderbetriebe an der Seite des nun in den Ruhestand gegangenen Schwimmmeisters Ronald Bönisch gearbeitet.

„Aufregung ist nicht vorhanden, ich freue mich auf die Saison“, sagt Florian Bänecke vor dem Saisonstart am Freitag, 16. Mai. Hinter ihm, seiner Kollegin Jenny Uhde und weiteren Helfern liegen schon zwei Monate Arbeit, um das Gelände auf Vordermann zu bringen. Bäume beschneiden, Laub zusammenharken, Beete pflegen. Der Förderverein Pro Sommerbad habe bei einem Wochenend-Arbeitseinsatz mit großer Beteiligung zugepackt.

Das 50-Meter-Schwimmbecken ist bereits seit 1. Mai mit frischem Wasser gefüllt und bereit für Badefreuden. Zum Freitag wird mit 17 bis 18 Grad Wassertemperatur gerechnet, für die Dauerbadegäste sicher nicht zu frisch. Wie die treuen Seniorenschwimmer, die vormittags pünktlich zur Öffnung um 10 Uhr durch die Tür kommen.

Was gibt es Neues? Voriges Jahr war ja der Sprungturm saniert worden. Dort steht momentan wieder ein Gerüst. Der Bodenbelag und die Geländer müssen nachgearbeitet werden. Die Arbeiten am Bodenbelag seien wetterabhängig, erklärt Florian Bänecke. Es müsse trocken und dürfe auch nachts nicht zu kalt sein. Deshalb wird zum Saisonstart noch kein Springen möglich sein.

Auch auf die beliebte Badeinsel müssen die Gäste noch einige Tage verzichten. Dank einer Spendenaktion über den Förderverein konnte ein neues Teil bestellt werden. Voraussichtlich Ende Mai soll die Badeinsel geliefert werden. Die Verankerung ist derweil schon vorbereitet, so dass es nach Eintreffen ganz schnell gehen sollte.

In den vergangenen Tagen sind etliche Meter Holzzäune um das Badgelände erneuert worden. Neu wird in Kürze außerdem die Beschallungsanlage, mit der die Durch- und Ansagen an die Badegäste besser zu verstehen sein sollen.

Bis Mitte September läuft in Osterwieck die Saison, in der Florian Bänecke aus einem Pool von insgesamt sechs Rettungsschwimmern unterstützt wird. Vor seiner Ausbildung war er übrigens neun Jahre bei der Marine als Koch auf einem Minenjagdboot gewesen. Dienst am Wasser ist er also gewöhnt. „Ich musste aber das Schwimmen quasi neu lernen“, blickt er auf seine voriges Jahr abgeschlossene neue Berufsausbildung zurück.

Eigene Schwimmkurse für Kinder können im Sommerbad personalbedingt nicht angeboten. „Wir geben aber Eltern Unterstützung, wenn sie Hilfe benötigen.“ Und das Aufsichtspersonal im Sommerbad nimmt Prüfungen für Seepferden und Schwimmabzeichen ab.

Einige Veranstaltungen werden übers Jahr stattfinden. Ein Triathlon gehört dazu, bisher aber noch ohne Termin. Am 19. Juli ist ein elektronisches Musikfestival geplant und am 2. August das Love-Sommer-Bass-Open-Air.

Was wünscht sich das Sommerbad-Team für die Saison? „Respekt und freundlichen Umgang“, sagt Jenny Uhde. Und Florian Bänecke fügt hinzu: „Hier soll der Spaß immer im Vordergrund stehen.“