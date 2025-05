Aufgeheizte Stimmung in Osterburg: Nico Schulz (Freie Wähler) und Sandra Matzat (AfD) lieferten sich beim Wahlforum einen heftigen Schlagabtausch - mit vielen Seitenhieben und Provokationen auch aus dem Publikum.

Bürgermeisterwahl in Osterburg 2025

Norbert Lazay (Mitte) moderierte das Forum zur Bürgermeisterwahl in Osterburg, auf dem sich die beiden Kandidten Sandra Matzat (rechts) und Nico Schulz (links) präsentierten.

Osterburg. - In zehn Tagen haben die Osterburger die Wahl: Wollen sie Amtsinhaber Nico Schulz (Freie Wähler) weitere sieben Jahre als Bürgermeister haben oder soll künftig Sandra Matzat von der AfD die Geschicke der Einheitsgemeinde leiten? Wer sich noch unschlüssig ist, hatte am Dienstag beim Bürgerforum die Chance, seine Fragen zu stellen. Die Gelegenheit nutzten zahlreiche Osterburger. Klar wurde aber vor allem eines: Die Wählerschaft ist gespalten in AfD-Anhänger und ihre Gegner.