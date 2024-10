Osterwieck. - 20 Jahre besteht sie jetzt, die NRG Dance Crew. Zumindest dem Namen nach. Denn von der ersten Generation ist heute keiner mehr in der Tanzformation. Mit Ausnahme von Lars Kohn, der die ersten zehn Jahre mitgetanzt hatte, als Trainer.

Die Aktiven haben über die Jahre altersbedingt gewechselt, nicht aber das Können und die Popularität des Ensembles, das sich nach wie vor dem HipHop-Tanz widmet. Bei Wettbewerben in ostdeutschen Bundesländern profilierten sich die Osterwiecker als eine der besten Gruppen ihres Genres. Sie begleiten seit Jahren die „Harzer Show Kristall“-Veranstaltungen, haben den Pokal auch einmal selbst gewonnen. Auf ungezählten Festen und Shows im Umkreis von einer Autostunde ab Osterwieck sind sie präsent.

Dabei ist die NRG Dance Crew nur die „Spitze des Eisbergs“, das Aushängeschild der insgesamt sechs Tanzgruppen aus dem Osterwiecker Fitnessstudio. Die Jüngsten, die „Flitzpiepen“, sind teils erst vier Jahre alt, wenn sie ihre ersten Tanzschritte lernen.

Auch die Geschichte der Tanzgruppe(n) ist eine gemeinsame mit dem Osterwiecker Fitnessstudio. Als Lars und Romy Kohn 2003 aus Berlin nach Osterwieck kamen, um ein bestehendes Fitnessstudio zu übernehmen, hatten sie schon im Hinterkopf, hier auch den Tanz zu etablieren.

Tanz hatte bis dahin fast das ganze Leben von Lars Kohn geprägt, hatte er doch Balletttanz studiert, stand bis 1995 auf der Bühne der Leipziger Oper sowie in Halle. Klassik zwar, doch seine heimliche musikalische Liebe gehörte dem Jazz Dance und dem Modern Dance. Und das Studium selbst hatte sich ohnehin mit allem Musikrichtungen beschäftigt.

Der erste Sommer der Neu-Osterwiecker in der Ilsestadt war heiß gewesen, kein Wetter, um Menschen ins Fitnessstudio zu locken. So fanden sich 2003 einige junge Leute zusammen, um mit Tänzen auf die Einrichtung aufmerksam zu machen.

„Das sind alles ungeschliffene Diamanten“, hatte Lars Kohn seinerzeit zu seinem großen Erstaunen festgestellt, welch Potenzial in Osterwieck an Tanzbegabten bestand.

Die allerersten Tänzerinnen sind Susann Gebbert und Marcella Huchel aus Rohrsheim gewesen. Mit Denny Hartmann gehörte auch ein junger Mann zur ersten Generation, der übrigens später den Tanz zu seinem Beruf gemacht hat. Heute sind nur noch junge Frauen in der NRG Dance Crew. Tanzen sieht Lars Kohn letztendlich als Schule fürs Leben: die Koordination der Bewegungen, die Körperwahrnehmung, das gegenseitige Vertrauen im Team.

Vornehmlich aus dem Einzugsbereich des Fallstein-Gymnasiums kam die erste Generation der Gruppe, quasi als Quereinsteiger. Spätere Jahrgänge wurden aus den Kindertanzgruppen herangezogen. Mit Mareike Streit haben Lars und Romy Kohn nun noch eine weitere Trainerin an ihrer Seite. Auch Madeline Schmidt und Kim Kohn erarbeiten Choreographien.

Am Sonnabend, 19. Oktober, werden 100 Tänzer im Alter von 4 bis 45 Jahren ab 15 Uhr auf der Theaterbühne des Halberstädter Großen Hauses die Geschichte „erzählen“, wie sich die NRG Dance Crew aus den Minis entwickelt hat. Die Show war zwar schon beim Harzfest im Juni in Osterwieck auf der Hauptbühne zu sehen, am Sonnabend ist sie aber nicht nur um einige Tänze reicher, sondern es treten auch ehemalige NRG-Tänzerinnen in einer Formation auf. Teils mehrere hundert Kilometer entfernt lebend, haben sie in mehreren Treffen ein Stück einstudiert.

Einige Karten für das Ereignis in Halberstadt sind noch über die Theaterkasse erhältlich.