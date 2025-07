Ein kurioser Behördenfehler sorgt für Aufsehen in Halberstadt: Statt Wärmelampen landen Schreckschusspistolen im Tierpark – geliefert von der Polizei. Die Staatsanwaltschaft hat jetzt über das Ermittlungsverfahren gegen die beiden Beamtinnen entschieden.

Neben Wärmelampen wurden versehentlich auch Schreckschusspistolen an den Tierpark Halberstadt übergeben.

Halberstadt. - Es war gut gemeint und ist schrecklich schiefgelaufen: Die Überlegung von zwei Polizeibeamtinnen aus dem Revier in Halberstadt, sichergestellte Wärmelampen dem Tierpark in Halberstadt zu überlassen. Da die beiden Frauen neben unverpackten Lampen auch einen Karton samt Lampe übergaben und zuvor nicht in diesen hineingeschaut hatten, wechselten unbeabsichtigt auch Schreckschusspistolen den Besitzer.