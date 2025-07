Wie sich in der DDR die Stadt Schönebeck im Jahr 2000 vorgestellt wurde

Eine Volksstimme-Leserin stellte diese Postkarte aus der DDR-Zeit zur Verfügung. Sie zeigt die Ernst-Thälmann-Brücke, das Rathaus, Neubauten in der Moskauer Straße sowie die Kaufhalle Süd.

Schönebeck. - Es ist ein Stück Geschichte. Eine kleine Broschüre über Schönebeck, herausgegeben vermutlich im Jahr 1988, beschreibt, wie sich die Stadt in den nächsten 20 bis 30 Jahren entwickeln sollte (Volksstimme berichtete). Verfasst wurde die Konzeption von den Genossen aus dem Rathaus, die in diesem Fall eine ziemlich genaue Weitsicht bewiesen. Manches ist später nach der Wende tatsächlich auch genau so eingetreten.