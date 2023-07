Pabstorf - „Also eigentlich war das alles totaler Zufall“, sagt Niklas Hafermann. Der 17-Jährige Pabstorfer ist in seiner Freizeit unter anderem bereits seit einer Weile Mitglied im örtlichen Chor Voices of B.A.S.T. Dies trifft auch auf Janine Wellenberg zu – woher sich beide, abgesehen vom selben Wohnort, auch kennen.

„Im Dezember letztes Jahr hatten wir mit dem Chor einen Auftritt auf der Westerburg, ein Adventssingen“, erzählt Niklas Hafemann mit Blick zurück. „Als das Konzert zu Ende war, ich kam gerade von der Toilette, hab ich auf dem Flur ein Klavier stehen sehen – und mich einfach rangesetzt und so ein bisschen rumgeklimpert.“ Jetzt kommt der Zufall ins Spiel – denn auch Janine Wellenberg war nach dem Auftritt auf der Toilette, fand Niklas am Klavier sitzend, gesellte sich dazu und sang zu seinem Spiel.

Mehrere Dinge zusammengekommen

Ein weiterer Zufall wollte es, dass just in diesem Moment Hotelmanager Jochen Moors den Flur entlangkommt, die beiden sieht und vor allem hört. „Das Ganze muss ihm so gefallen haben, dass er uns danach erzählt hat, dass er auf der Suche nach einer musikalischen Begleitung für die Trauungen auf der Westerburg ist – und uns gefragt hat, ob wir dazu nicht Lust hätten,“ so der 17-Jährige weiter. „Da mussten wir nicht lange überlegen. Warum auch nicht – macht uns ja Spaß.“

Mit Start der Hochzeitssaison hatte das Duo Ende Mai seinen ersten Auftritt, dem weitere folgen sollten. „Die Vermittlung erfolgt über Herrn Moors, der bei dem Brautpaar anfragt, ob eine Begleitung durch uns gewünscht ist“, erläuter Janine Wellenberg den Ablauf. „Wenn das Paar das möchte, erfolgt noch eine Absprache, was die sich an Liedern vorstellen und ob wir das auch können.“

Kleines Repertoire erarbeitet

Inzwischen habe man sich ein kleines Repertoire erarbeitet, dass unter anderem die Hochzeitsklassiker „Halleluja“, „Aschenbrödel“ oder „You raise me up“ enthalte – weitere Titel seien nach Absprache und mit ausreichend Vorbereitungszeit natürlich möglich.

Zum Klavierspiel sei Niklas im Übrigen coronabedingt gekommen, erzählt er. „Da hatte man ja mehr Zeit und dann hab ich mir überlegt, ein Instrument zu lernen. Zuerst hab ich mit Schlagzeug angefangen, bin dann aber recht schnell zum Klavier umgeschwenkt.“ Da er sich alles selbst beigebracht habe, könne er zwar keine Noten lesen, aber Akkorde – und der Rest sei vor allem „sehr viel Gefühlssache“, erklärt er.

Janine Wellenberg hingegen habe schon immer gesungen, allerdings stets nur aus Spaß und für sich allein. „Ich fand gar nicht, dass das so etwas Besonderes war“, sagt die 44-Jährige. „Bei einem Auftritt des Chors beim Weihnachtsmarkt 2015 hier im Ort hab ich dann aus dem Publikum raus mitgesungen – und wurde anschließend quasi überredet, in den Chor einzusteigen. Was ich im Januar 2016 dann auch gemacht habe. Seitdem bin ich dabei.“

„Live am Huy“ am 22. Juli in Röderhof

Das neu gegründete Duo sei jedoch ein reines Hobby, das keineswegs ausarten oder zu viel werden solle. Und dennoch haben die beiden neben den Hochzeiten bereits einen ersten weiteren Termin: Am Samstag, 22. Juli, lädt Familie Hecht aus Röderhof auf ihren Borschtalhof ein. Unter dem Motto „Live am Huy“ soll hier ab 18 Uhr eine kleine Open-Air-Veranstaltung stattfinden, die vom Duo musikalisch umrahmt und geleitet wird.

Und auch hier war der Zufall im Spiel. „Ich war beim Hoffest letztens bei Familie Hecht als DJ und irgendwie sind wir ins Gespräch gekommen und ich hab von unserem Duo erzählt“, berichtet Niklas Hafermann. „Und aus Spaß haben wir dann vereinbart, dass ich beim nächsten Mal dann nicht als DJ, sondern mit Duo für Musik sorge.“ Aus Spaß wurde schnell Ernst und auch zeitnah ein Termin gefunden.

„Wir wollen das einfach einmal ausprobieren“, sagt Nancy Hecht. „Es soll einfach ein gemütlicher Abend mit Musik und ein wenig zu Essen werden. Ganz ungezwungen und locker.“