Umweltschutz im Harz Asiatischer Killerpilz befällt in Halberstadt reihenweise Bäume - mit dramatischen Folgen

Ein gefährlicher Pilz aus Asien bedroht Halberstadts Bäume: Zahlreiche Eschen sind bereits befallen. Der harmlose Name täuscht – das Falsche Weiße Stängelbecherchen richtet großen Schaden an. Was das für das Stadtbild bedeutet.