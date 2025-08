Barby. - Weinert, gelernter Altgermanist und Hochschuldozent, fesselte seine Zuhörer in der Barbyer Johanniskirche mit einem Thema, das auf den ersten Blick nicht sonderlich spannend wirkte: Wer war der Übersetzer des Barbyer Grafenhauses, der mitten im Dreißigjährigen Krieg einen Text veröffentlichte, der sich über das Militär lustig machte? (Was auch heute in Staaten, die es nicht so mit der Demokratie haben, böse ausgehen kann.) Auftraggeber waren damals die pazifistisch angehauchten Grafenbrüder Albrecht Friedrich und Jost Günther von Barby, Mühlingen und Rosenburg.

