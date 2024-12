1993 hat Marion Heyer ihre Pizzeria „Pizza-Time“ in Halberstadt eröffnet. Nun hört sie zum Ende des Jahres auf. Was das für die Zukunft des Restaurants bedeutet.

Pizza-Time in Halberstadt: Restaurant-Chefin geht in den Ruhestand - wie es nun weiter geht

Vor 30 Jahren hat Marion Heyer (links) ihren Pizzaofen zum ersten Mal angefeuert. Am 28. Dezember steht sie gemeinsam mit Tochter Andrea Rothe zum letzten Mal in ihrem Geschäft.

Halberstadt. - Salami, Hawaii oder Spargel - die Auswahl an Pizzen ist groß. Ebenso die Zahl ihrer Anbieter in Halberstadt. Einer von ihnen: Pizza-Time. Seit gut 30 Jahren ist Marion Heyer mit ihrer Pizzeria am Start, und es dürfte wohl kaum einen Einwohner der Kreisstadt und Umgebung geben, der hier nicht schon (mindestens) einmal seinen Hunger gestillt hat. Doch damit ist jetzt Schluss.