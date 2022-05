Nach coronabedingter Zwangspause hat in diesem Jahr, zum 24. Mal, das Pokalschießen der örtlichen Vereine und Betriebe in Schlanstedt stattfinden können. Über Platzierungen und weitere geplante Veranstaltungen berichtet Pressewart Jürgen Pott.

Schlanstedt - Es gingen insgesamt 17 Mannschaften mit jeweils vier Schützen an den Start. Die Namen der Mannschaften konnten sich die jeweiligen Teilnehmer selbst aussuchen. „Wir als Schützenmitglieder waren positiv beeindruckt, dass viele Wettkämpfer erschienen sind und hoffen, das vielleicht im nächsten Jahr die Mannschaften wieder mehr werden“, sagt Pressewart Jürgen Pott stellvertretend für die Schützengesellschaft.

Viele „Neulinge“ mit gutem Ergebnis dabei

Unter den Teilnehmern seien auch einige Schützen aus der Bevölkerung gewesen, die zum ersten Mal eine Kleinkaliberwaffe in der Hand hatten und ein gutes Ergebnis erzielt haben.

„Bevor es nach dem Turnier zum gemütlichen Beisammensein kam, wertete unser Schießsportleiter Kirsten Uhrlandt das Ergebnis des Pokalschießens aus“, so Pott weiter.

„Durchgesetzt haben sich am Ende mit deutlichem Vorsprung ,Die 4 Vereine’ vor ,Dateko II’ und ,Husch und Pfusch’. Aber auch die letzte Mannschaft hat wie jedes Jahr einen Preis bekommen, die rote Laterne, die dieses Mal Danny Scheuermann fürs ,Schlemmereck’ entgegennahm“, weiß Pott zu berichten.

Beste Einzelschützen wurden Claudia Strauß und Martin Engelmann. Zum Abschluss möchte sich der Vorstand der Schützengesellschaft Schlanstedt bei allen Beteiligten, die diese Veranstaltung erst ermöglichen, bedanken.

Schützen- und Kinderfest geplant

Zudem hat Jürgen Pott noch eine gute Nachricht: „Die vielen Nachfragen, ob es in diesem Jahr wieder ein Schützenfest in Schlanstedt geben wird, können wir nun endlich mit Ja beantworten“, berichtet Pott abschließend. „Es findet am zweiten Augustwochenende vom 12. bis 14. August statt.“ Nicht die einzige Veranstaltung der Schützen. „Vorher haben wir am Sonntag, 12. Juni, noch unser Kinderfest zugunsten krebskranker Kinder mit allen Vereinen und Helfern aus der Bevölkerung in Schlanstedt.“

Einzelheiten zu beiden Festen folgen zeitnah. Beide Termine sollten schon einmal im Kalender vermerkt werden, ruft Pott auf.