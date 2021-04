Polizei ermittelt nach Garagenbrand in Langenstein

Langenstein (sr)

Schreck in den Mittagsstunden in Langenstein: Eine Doppelgarage im Untermühlenweg stand am Mittwoch, 28. April, in Flammen. Laut Wehrsprecher Chris Buchold rückten 30 Kameraden aus Halberstadt und Langenstein nach der Alarmierung um 12.57 Uhr aus, um das Feuer zu löschen.

Das Auto, das vor der Garage stand, habe der Besitzer selbst in Sicherheit gebracht – beschädigt wurde es dennoch, berichtet Buchold. Verletzt worden sei niemand.

Gut eine Stunde haben die Kameraden für das Löschen benötigt. Die Feuerwehrleute sicherten die Garage zudem ab, da sie einzustürzen drohte. Während der Arbeiten sei die Bahnhofstraße gesperrt worden.

Die Polizei beziffert den Gesamtschaden des Brandes auf 30.000 Euro. Die Beamten haben ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet, den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.