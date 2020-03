Im Landkreis Harz hat ein Jäger den Leichnam eines Mannes im Wald gefunden.

Meisdorf (vs) l Am Sonntag, 29. März, fand ein Jäger gegen 15 Uhr einen männlichen Leichnam in einem Waldgebiet unweit des so genannten Gartenhauses bei Meisdorf. Die Polizeibeamten haben die Ermittlungen zur Identität des Aufgefundenen aufgenommen und prüfen in diesem Zusammenhang aktuelle Vermisstenfälle.

Ersten Erkenntnissen zufolge kann nicht ausgeschlossen werden, dass es sich bei dem Leichnam um einen seit dem 24. Januar vermissten Mann aus Harzgerode handelt.