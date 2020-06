Aufregung in Halberstadt: Sechs Männer haben einen 26-Jährigen mit Waffen bedroht.

Halberstadt l In den Abendstunden am Dienstag, 9. Juni, ist es unweit des Halberstädter Bahnhofs zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen, der für Aufmerksamkeit in der Bevölkerung sorgte. Während in sozialen Netzwerken gerätselt wurde, was dort vor sich ging, gab eine Polizeisprecherin auf Anfrage der Volksstimme Auskunft. Demnach war der Auslöser eine Bedrohungslage. Diese konnte dank des Einsatzes zahlreicher Beamter ohne Übergriffe auf das Opfer beendet werden.

Wie die Sprecherin gegen 21.45 Uhr bestätigte, handelte es sich um einen Einsatz in der Bahnhofstraße, zwischen dem Hauptbahnhof und der Magdeburger Straße (B 81). Von dort sei gegen 18 Uhr der Notruf eines 26 Jahre alten Mannes eingegangen. Dieser habe die Polizei informiert und von einer Bedrohung seitens mehrerer Männer gesprochen.

Beteiligte polizeibekannt

Vor Ort hätten nach ersten Erkenntnissen sechs Männer versucht, den 26-Jährigen körperlich und mit Waffengewalt zu attackieren. Dies habe dank der Beamten verhindert werden können. Die Polizei habe die sechs Männer im Alter zwischen 24 und 29 Jahren vorläufig festnehmen können. Diese hätten nach ersten Erkenntnissen diverse waffenähnliche Gegenstände mit sich geführt, offenbar aber keine scharfen Waffen.

Die Polizei war mit zahlreichen Beamten vor Ort – neben der Schutzpolizei auch von Kripo und Kriminaldauerdienst. Auslöser und Motivlage der Bedrohung waren am Abend noch unklar. Offenbar gab es bereits am Wochenende zwischen dem Sextett und dem 26-Jährigen Differenzen. Ob es da bereits zum polizeilichen Einschreiten kam, blieb am gestrigen Abend unklar. Nach der Festnahme der Männer liefen in den späten Abendstunden zunächst die Vernehmungen und Befragungen aller Beteiligten an. Nach Angaben einer Reviersprecherin handelt es sich bei den Beteiligten um Deutsche, die allesamt bereits polizeilich in Erscheinung getreten seien.