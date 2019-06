In Halberstadt wurden Teile der Innenstadt gesperrt, weil ein Unbekannter gedroht hat, in der Rathauspassage eine Bombe zu zünden.

Halberstadt (vs) l Am Montag, 24. Juni 2019, drohte ein bislang Unbekannter, gegen 10.50 Uhr eine Bombe in der Rathauspassage in der Kühlinger Straße hochgehen zu lassen. Wie das Polizeirevier Harz berichtet, wählte der Unbekannte gegen 09.50 Uhr den Notruf 110 von einer öffentlichen Telefonzelle am Fischmarkt und kündigte die Tat an.

Eine Vielzahl an Polizeibeamten ist derzeit dabei, die Personen aus dem Einkaufszentrum zu evakuieren und angrenzende Straßen teilweise zu sperren, sodass es zu Verkehrsbeeinträchtigungen im und um den Bereich der Rathauspassage kommen kann. Die Polizei bittet daher, den Bereich der Kühlinger Straße bis auf weiteres weiträumig zu umfahren.