In Langenstein bei Halberstadt ergreift eine Familie die Flucht, weil der Nachbar mit einer Axt auf sie los geht.

Halberstadt/Langenstein (vs) l Zu einer handfesten Auseinandersetzung kam es am Freitag, 8. Mai, um 17.24 Uhr im Halberstädter Ortsteil Langenstein. Nach einem Spaziergang passierte eine Familie das Haus des 35-jährigen Nachbarn, der sich gerade vor seinem Haus befand. Ohne erkennbare Gründe beleidigte der 35-jährige die Familie und drohte alle umzubringen, informiert Michael Fricke, Sprecher des Polizeireviers Harz. Die Familie ignorierte die Worte und ging in ihr Heim. Der Nachbar folgte mit einer Spaltaxt in der Hand und schlug mit dieser sämt­liche Fensterscheiben des Nachbarhauses ein.

„Anschließend versuchte der Mann die Hauseingangstür einzuschlagen, die den Schlägen mit der Axt aber Stand hielt“, so Michael Fricke. Die Familienmitglieder flüchteten durch ein Fenster auf der Rückseite des Gebäudes. Bei Eintreffen der Beamten sei der Täter nicht mehr vor Ort gewesen. Aufgrund der Gefahrensituation wurde ein Spezialeinsatzkommando angefordert. Kurze Zeit später informierten Anwohner die Polizei, dass sich der Täter in unmittelbarer Nähe in einem Waldstück befand. „Der gewaltbereite Mann bedrohte die Polizisten mit der Axt und ging auf die Beamten zu. Die drohten daraufhin die Anwendung der Schusswaffe an“, berichtet Michael Fricke. Ein Beamter setzte Pfefferspray ein, brachte den Mann zu Boden und entwaffnete ihn. Der Mann war erheblich alkoholisiert.

Ein Vortest ergab einen Wert von 2,59 Promille, so der Polizeisprecher. Ein Motiv für die Handlungen sei zurzeit nicht bekannt. Die Staatsanwaltschaft Halberstadt stellte keinen Haftantrag.