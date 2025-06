Das Bündnis „SOS Halberstadt“ hat am 18. Juni zur Diskussionsrunde über den wachsenden Rechtsextremismus in der Region eingeladen. Die Polizei hat verhindert, dass sich ungebetene Gäste Zutritt verschaffen.

Polizeischutz für Diskussionsrunde in Halberstadt

Halberstadt. - So viele Polizei hat „Käthe Kollwitz“ schon lange nicht mehr gesehen. Zwei Einsatzfahrzeuge und sieben Beamte standen am Mittwochabend vor dem Eingang des Martineum-Ablegers am Käthe-Kollwitz-Platz. Das Polizeiaufgebot sollte die Diskussionsrunde von „SOS Halberstadt“ sichern.