Alljährlich treffen sich die Plattsprecher aus ganz Sachsen-Anhalt. Dieses Mal ist der Huy-Ort Schlanstedt der Austragungsort. Was die Besucher hier erwartet.

Premiere im Huy: Treffen der Plattsprecher des Landes findet in Schlanstedt statt

Schlanstedt. - Die niederdeutsche Sprache als regionaler Dialekt wird vielerorts im Land in Altmark, Börde und Harz noch immer gepflegt - auch im Huy. So tragen Schlanstedt und Badersleben ihre plattdeutschen Namen Slanstidde und Barslewwe seit einiger Zeit sogar stolz auf dem Ortsschild, es gibt eine feste Arbeitsgemeinschaft (AG) an der Schlanstedter Grundschule und regelmäßige Veranstaltungen.

Sprachentag der Generationen

Und so ist es nur folgerichtig, dass Slanstidde Austragungsort einer wichtigen niederdeutschen Veranstaltung geworden ist. „Am 14. Juni findet hier bei uns der diesjährige niederdeutsche Sprachentag der Generationen statt“, berichtet Harry Hildebrandt. Der Schlanstedter ist nicht nur Vize-Chef des örtlichen Heimatvereins, der unter anderem das Heimatmuseum betreibt, sondern auch Leiter der Schul-AG, mit deren Hilfe er den Kindern das Niederdeutsche nahebringt.

„Wir haben uns aktiv für diese Veranstaltung beworben und uns stark dafür eingesetzt, dass sie hier stattfindet“, sagt er. „Das war gar nicht so einfach und ein richtiges Tauziehen mit einem anderen Ort.“ Er freue sich, dass es am Ende gelungen sei und der Festsaal der Burg Schlanstedt - in Kooperation mit dem Landesheimatbund - allen Plattdeutsch-Interessierten Raum gebe.

Öffentliche Veranstaltung auf der Burg Schlanstedt

Von 14 bis 16 Uhr sind am Samstag, 14. Juni, alle eingeladen, an dem Treffen teilzunehmen, die Freude an diesem Dialekt haben. Neben den Schlanstedter Braukütschen werden auch die Wegeleber Grundschüler sowie diverse Vortragende aus Harz, Börde und Altmark plattdeutsche Beiträge auf die Bühne bringen. Es wird gelesen, vorgetragen, dargestellt, gespielt - und das Niederdeutsche zelebriert.