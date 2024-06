Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halberstadt. - Als Anfang des Jahres das Ameos-Klinikum in Halberstadt Knall auf Fall die Geburtsklinik geschlossen hat, ging ein Aufschrei durch den Harzkreis und mündete in den Versuch, dort ein Geburtshaus zu etablieren. Die Idee: Ameos stellt Liegenschaften und Technik, freiberufliche Hebammen nutzen selbige und entbinden Schwangere. Was gut klingt, sollte vielleicht schon Ende März in konkrete Projekte und Vorhaben münden. Jetzt – Ende Juni in Sicht – gibt’s nichts wirklich Neues, aber immerhin weiter Zweckoptimismus: „Die Idee des Geburtshauses ist noch aktuell, die Gespräche laufen“, so Ameos-Sprecherin Nancy Thiede auf Anfrage gegenüber der Redaktion.