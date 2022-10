Zuwachs für Langensteiner Feuerwehr Quad für schnelle Einsatztruppe: Neues Fahrzeug durch Spenden finanziert

Die Rettung von Menschen in Notsituationen an schwer zugänglichen Orten und das Löschen von Waldbränden hat die Freiwillige Feuerwehr Langenstein in jüngster Zeit zunehmend vor Probleme gestellt. Wie sie diese jetzt gelöst haben.