Staffelstabübergabe zum Abschluss des Harzfestes in Harsleben: Landrat Thomas Balcerowski (links) übergibt das symbolische Zepter an Benno Liebner, damals noch ehrenamtlicher Bürgermeister der Stadt Schwanebeck, als nächstem Ausrichter. Nun ist Liebner hauptamtlicher Bürgermeister der Verbandsgemeinde Vorharz und seit Wochen erkrankt. Weil niemand weiß, wann Liebner zurückkehrt, droht im Vorharz eine Hängepartie.

Wegeleben. - Was ist mit dem Vorharzer Bürgermeister Benno Liebner? Eine Frage, die sich mit Blick auf das parteilose Gemeindeoberhaupt aktuell viele stellen – Kommunalpolitiker ebenso wie Bürger. Liebner ist nach Informationen der Redaktion seit Ende April fortdauernd krank – nunmehr bis in den September hinein. Das Problem: Ganz offensichtlich weiß niemand im Vorharz, wie es um Liebners Rückkehr an den Bürgermeister-Schreibtisch steht. Auch Versuche der Redaktion, mit dem gewählten hauptamtlichen Bürgermeister ins Gespräch zu kommen, sind gescheitert: Am Festnetz-Telefon meldet sich ein Anrufbeantworter – die Bitte um Rückruf verhallt ohne Reaktion. Das Handy ist abgeschaltet, eine Mail bleibt ohne Reaktion.