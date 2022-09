Rätselraten um Zukunft des Gutshofs in Röderhof/Huy

Der Gutshof in Röderhof – insgesamt knapp vier Hektar groß, denkmalgeschützt und mit zahlreichen, zum Teil stark sanierungsbedürftigen Gebäuden – ist unter den Hammer gekommen und fand bei einer Versteigerung in Berlin kürzlich einen neuen Besitzer. Was aus dem Objekt werden soll, ist unklar.

Foto: Maria Lang