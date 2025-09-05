Erneut Ärger wegen Ines H.: Die obdachlose Frau lebt wieder auf der Straße – mitten in Halberstadts Altstadt. Die Anwohner berichten von eskalierenden Zuständen. Sie sind mit ihrer Geduld jetzt endgültig am Ende.

Ratten, Müll und Angst: Jetzt campiert Obdachlose Ines H. in Halberstadts Altstadt - Anwohner sind verzweifelt

Die Vermüllung rund um das Nachtlager von der Obdachlosen Ines H. in Halberstadts Altstadt ist nicht zu übersehen.

Halberstadt. - Fast jede Nacht stört die obdachlose Ines H. die Anwohner rund um die Gröperstraße in Halberstadt mit ihrem Lärm. Dazu kommen Vermüllung und Ungeziefer rund um das Lager der Frau. Die Nachbarschaft fühlt sich alleingelassen von den Behörden.