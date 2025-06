Rettung für Skikurse an Sachsen-Anhalts Schulen: So reagieren Harzer nach Proteststurm

In Österreich und Südtirol werden Mädchen und Jungen bereits im Kindergartenalter die Grundlagen fürs alpine Skifahren vermittelt. Nach massivem Protest hat Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) jetzt das von Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) überraschend ausgesprochene Verbot schulischer Skikurse kassiert. Das sorgt in den Gymnasien im Harzkreis für riesengroße Erleichterung.

Landkreis Harz. - Allgemeines Aufatmen am Tag danach - nachdem sich Ministerpräsident Reiner Haseloff höchstpersönlich in den öffentlich ausgetragenen Schlagabtausch um schulische Skikurse zwischen CDU-Bildungsministerin Eva Feußner, CDU-Parteifreunden sowie anderen Landtagspolitikern eingeschaltet und ein Machtwort gesprochen hatte. Die Schüler in Sachsen-Anhalt können demnach auch künftig Kurse belegen, um alpines Skifahren zu lernen. Gleichwohl stellen sich viele die Frage: Musste es soweit kommen? Und wie ist die Reaktion in den Schulen?