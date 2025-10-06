Scherben, Geschrei und Müll. Seit Monaten terrorisiert die Obdachlose Ines H. die Anwohner und Geschäftsleute in der Gröperstraße in Halberstadt. Im Behörden-Hickhack gab es eine Entscheidung, die auf eine langfristige Lösung hoffen lässt.

Ruhe in Altstadt von Halberstadt: Obdachlose in Obhut genommen

Verdorbene Lebensmittel, Lumpen und anderer Müll: Die stadteigene STALA hat das Lager der Obdachlosen Ines H. am 30. September mal wieder geräumt.

Halberstadt. - Die Anwohner der Gröperstraße in Halberstadt erlebten in der Nacht vom 29. auf den 30 September wieder eine Horrornacht. Auch am Tag randalierte die Obdachlose Ines H. vor dem katholischen Pfarramt weiter. Nach dem Eingreifen der Behörden ist vorläufig Ruhe. Doch wie lange hält die an?