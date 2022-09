Sammler zeigt alte Osterwiecker Stadtansichten

Dass auf alten Osterwiecker Postkarten und Fotos für heute lebende Generationen manch Unbekanntes zu entdecken gibt, dokumentiert die Ausstellung, die jetzt in der Stephanikirche zu sehen ist.

Hans-Joachim Natzenberg zeigt seine gesammelten Postkarten und Fotos vom alten Osterwieck in der Stephanikirche.

Osterwieck - Geht es um alte Osterwiecker Ansichten, ist Hans-Joachim Natzenberg in der Fachwerkstadt sozusagen die erste Adresse. Sein Fundus ist riesig. Etwa 400 Postkarten und noch einmal so viele historische Fotos. Vom 19. Jahrhundert bis in die 1970er Jahre.