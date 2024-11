Schlanstedter Fußballer kommen in Meisterrunde - auch dank neuer Shirts

Die E- und F-Jugendmannschaften haben in Schlanstedt neue Shirts gesponsert bekommen.

Schlanstedt. - Die aktuelle Stimmung beim Schlanstedter Sportverein ist sehr gut, besonders beim Nachwuchs der Jugendspielgemeinschaft JSG Großes Bruch, der der Huy-Verein angehört - hier gibt es gleich mehrere gute Nachrichten zu vermelden.

Firma aus Oschersleben/Börde unterstützt

„Zum einen freuen wir uns sehr über die Unterstützung der Firma BISS 45 aus Oschersleben“, berichtet Trainer Ron Müller. „Von ihr haben wir 30 neue Trainingsshirts für unsere E- und F-Mannschaften bekommen.“ Paul Heberlein als Trainer der E-Jugend bedankte sich bei der Übergabe beim spendenden Kieferorthopädie-Unternehmen aus der Börde in persona von Nick Dalibor, der selbst bei Olympia spielte und spielt.

Beflügelt und motiviert durch dieses Geschenk haben die Kinder der Jahrgänge 2014/15 (E-Jugend) und 2016/17 (F-Jugend) jeweils kurz darauf wichtige Spiele bestritten - und gewonnen.

F-Jugend siegt, E-Jugend zieht nach

„Die F-Jugend hat sich mit einem 11:0 in Quedlinburg den ersten Platz in ihrer Staffel gesichert“, berichtet Ron Müller stolz. „Und kurz danach hat auch die E-Jugend mit 7:0 in Deersheim gewonnen und trägt somit ebenfalls den Staffelmeistertitel.“

Beide Mannschaften spielen dadurch im Frühjahr gegen die anderen Staffelersten in der sogenannten Meisterrunde um die Harzmeisterschaft ihrer jeweiligen Kreisklasse.

„Die E-Jugend kann, wenn sie das gewinnen sollte, in die Vorrunde zur Landesklasse kommen“, so Müller weiter. „Aber egal, wie es ausgeht: Wir sind jetzt schon stolz, dass beide Mannschaften soweit gekommen sind.“

Nachwuchs gesucht

Um den Nachwuchs des SV Olympia und der JSG zu stärken, sei man stetig auf der Suche nach weiteren Mitspielern. „Wir suchen Mädchen und Jungen aus dem Jahrgang 2014 und jünger“, ruft Ron Müller auf. Wer Interesse am Fußballspielen habe, könne sich bei ihm unter der Telefonnummer 01511/2313716 melden und dann einfach einmal beim Training vorbeischauen.