Anne Merten öffnet zum Tag des offenen Ateliers am Wochenende ihre Türen in Schlanstedt.

Schlanstedter Künstlerin gewährt Einblicke in Werkstatt und Schaffen

Anne Merten in ihrem Anfang 2022 eröffneten Atelier in Schlanstedt.

Schlanstedt. - Immer am dritten Wochenende im September stehen Kunstinteressierten zahlreiche Ateliers offen. Initiiert vom Berufsverband Bildender Künstler Sachsen-Anhalt (BBK) öffnen Künstler aller Art auch in diesem Jahr wieder ihre Türen und gewähren Einblicke in Werk und Schaffensprozess. Eine von ihnen: Anne Merten aus Schlanstedt.