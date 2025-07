Für die gebeutelte Magdeburger Innenstadt gibt es gute Nachrichten. Zwei Fachgeschäfte öffnen an attraktiven Standorten - im Allee-Center und im Hundertwasserhaus.

Das haben die beiden neuen Läden in Magdeburgs City bieten

Einkaufen in Magdeburg

Das Hundertwasserhaus in Magdeburg - hier zieht ein neues Geschäft ein.

Magdeburg - Einkaufen in Magdeburg wird attraktiver. In der City siedeln sich zwei neue Geschäfte an. Eines davon hat sogar schon geöffnet.