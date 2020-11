In Bad Suderode im Landkreis Harz ist die Hauswand einer Kita beschmiert worden. Die Polizei ermittelt.

Bad Suderode (vs) l Die Hauswand der Werkstatt einer Kita in der Mühlenstraße in Bad Suderode ist Ziel von Vandalen geworden. Wie die Polizei am Montag mitteilt, beschmierten Personen im Zeitraum zwischen Freitag, 27. November, und Montag, 30. November, die Hauswand mit roter Farbe.

Der entstandene Schaden beläuft sich Polizeiangaben nach auf etwa 1000 Euro. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Hinweise nimmt das Polizeirevier Harz in Halberstadt unter 03941/674293 entgegen.