Badersleben. - Ein wichtiger Bestandteil des diesjährigen Fests der Vereine in Badersleben, bei dem der Schützenverein und sein 610-jähriges Jubiläum im Mittelpunkt standen (wir berichteten), waren am Samstagabend verschiedene Auszeichnungen und Ehrungen.

Zuerst nahm ein Vertreter des Kreisschützenverbands (KSV) Auszeichnungen in verschiedenen Kategorien vor. So wurden Leonie Kaufhold und Eric Linkohr die Ehrennadeln in Bronze verliehen; Mathias Franke, Rüdiger Hetz und Volker Hiller bekamen selbige in Silber. Lutz Bothe erhielt die Traditionsmedaille in Bronze und Olaf Beder den Verdienstorden in Bronze.

Danach versammelten sich alle Gastschützenvereine, Ortsvereine und Gäste zu einem „Kleinen Zapfenstreich“, der vom Polizeiorchester des Landes unter Leitung von Polizeihauptkommissar Uwe Streit begleitet wurde. Nach einem kleinen Marsch mit Musik und Fackellicht, Ausführungen zum Zapfenstreich und Böllerschüssen von Kanonen aus dem 19. Jahrhundert, unterstützt von den Huy-Räubern aus Dingelstedt, wurde die Krönung der neuen Schützenkönige 2024 vorgenommen.

Schützenkönig ist Mathias Franke, Schützenkönigin Stefanie Beder, Jugend-Schützenkönig Paul Bohne, Bogenkönig Rüdiger Hetz und Jugend-Bogenkönig Julius Dreier.

„Rückblickend war es wieder ein sehr gelungenes Fest für unser Dorf“, resümiert Schriftführerin Marie Luise Diedrich stellvertretend für den Schützenverein – und ergänzt abschließend: „Besonderer Dank gilt allen Sponsoren und Gratulanten, die mit ihren Spenden und Geschenken zum Ausbau unseres neuen Schützenhauses beitrugen.“