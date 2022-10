Agrarbetrieb in Schwanebeck Schwanebeck: 100 Jahre mit Technik und Herausforderung

Der Name Behrens ist in Schwanebeck ein Begriff. Der Familienbetrieb setzt seit 100 Jahren auf maschinelle Getreideproduktion. Aktuell schauen die Landwirte mit einigen Sorgen in die Zukunft.