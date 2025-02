Veranstaltungstipp für Familien Seifenkisten rasen im Sommer 2025 wieder Halberstadts Grudenberg hinab

Aufregung, Wettkampfatmosphäre, Mitfiebern - das Seifenkistenrennen in Halberstadts Altstadt bietet all das. Und die Herausforderung des Kopfsteinpflasters. Wann in diesem Jahr der Startschuss fällt.