Halberstadt. - Sie sind fast schon wieder Geschichte, die diesjährigen Sommerferien. Damit beginnt für 304 Mädchen und Jungen aus dem Halberstädter Stadtgebiet ein neuer Lebensabschnitt: Ab Montag, 5. August, sind sie ganz offiziell Schulkinder. Damit sie sicher zum Unterricht und zurück nach Hause kommen, startet am Samstag, 27. Juli, eine Aktion der Harzer Blitzergruppe.

Wie notwendig das ist, zeigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Demnach wurde im Jahr 2022 durchschnittlich alle 20 Minuten ein Kind bei einem Verkehrsunfall verletzt oder getötet. Sechs- bis 14-Jährige verunglückten besonders häufig montags bis freitags in der Zeit von 7 bis 8 Uhr – der Zeit, in der sie sich auf dem Schulweg befinden.

Vor Einschulungswochenende werden 60 Schulbanner im Landkreis Harz aufgehängt

Um Autofahrer jetzt zum Schulstart zu mehr Rücksichtnahme und Vorsicht zu mahnen, hängen Blitzergruppen-Mitglieder an neuralgischen Punkten im Harz große Banner mit der Aufschrift „Achtung – Schulanfang“ auf. Einer wird beispielsweise wieder in der Kühlinger Straße in Halberstadt befestigt. „Insgesamt sind mittlerweile mehr als 60 Stück im Landkreis im Umlauf“, informiert Blitzergruppen-Chef und Ideengeber Denny Behrend, der in dieser Wahlperiode auch für die CDU im Halberstädter Stadtrat sitzt.

Finanziert werden die Hinweiser – Kostenpunkt jeweils bis zu 80 Euro – über Spendenaufrufe im sozialen Netzwerk Facebook. Dort zählt die Blitzergruppe mittlerweile 32.258 Mitglieder.

Spots der Harzer Blitzergruppe im Kino und an Häuserwand

Zudem unterstützen Kommunen, Unternehmen, Privatpersonen, Vereine und Ortsfeuerwehren die Aktion, indem sie zum Beispiel Zäune und Grundstücke zur Verfügung stellen, an denen die Banner gut sichtbar angebracht werden dürfen.

Außerdem laufen kurze Spots, die Autofahrer sensibilisieren sollen, auf einer LED-Tafel an einem Mehrfamilienhaus im Wernigeröder Wohngebiet Burgbreite und im Halberstädter Kino.

In dieser Halberstädter Schule werden die meisten Kinder eingeschult

Nur 800 Meter von der Zuckerfabrik entfernt befindet sich die Goethe-Grundschule, in der zum neuen Schuljahr 59 Abc-Schützen eingeschult werden. Die meisten Erstklässer im Halberstädter Stadtgebiet kommen in die Grundschule „Freiherr Spiegel“: 81 sind es insgesamt, 41 Jungen und 40 Mädchen.

54 Kinder besuchen ab dem 5. August die ersten Klassen der „Anne-Frank“-Grundschule, 36 die Diesterweg-Grundschule und 35 die Grundschule „Dr. Emanuel Lasker" in Ströbeck.