Halberstadt. - Requisitenkisten, Tapeziertische, Stühle, Fußboden. Überall liegen am Dienstagnachmittag in Halberstadts Kammerbühne knallig bunte oder zurückhaltend pastellfarbene Bilder. Fast 700 sind es, aus denen am Ende ein Sieger gekürt wird.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.