So ehrt eine Halberstädter Schule ihren Retter

Sie haben ein eigenes Tiergehege, ein farbenfrohes Gebäude und viele aktive Unterstützer, die Mädchen und Jungen der Diesterweg-Grundschule in Halberstadt. Und seit Samstag eine besondere Plakette in der Aula.

Halberstadt - In allen Räumen der Schule und der Kita herrscht Betrieb, ein ständiges Kommen und Gehen. Kurzzeitig bilden sich sogar Schlangen am Einlass. Und das an einem Samstag, an dem normalerweise alles verschlossen ist.