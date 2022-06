So viel Geld bringt Spendenlauf an Grundschule in Badersleben ein

Lotte, Alina, Lea, Amelie und Mya aus der zweiten Klasse stehen gemeinsam auf dem Siegerpodest. Die fünf Mädchen aus der Grundschule „Albert Klaus“ in Badersleben sind jeweils 13 Runden gelaufen.

Badersleben - Arne Kupczyk hat allen Grund zur Freude. Denn sein Name wird nun für immer auf dem riesigen Pokal stehen, der in Badersleben in der Grundschule „Albert Klaus“ künftig davon zeugen wird, wie sich die Schülerinnen und Schüler selbst für ihre Schule ins Zeug gelegt haben.