Der Brunnen am Ende des Breiten Wegs in Halberstadt verfällt mehr und mehr. Spenden sollten die Sanierung des Wasserspiels sichern. Doch nichts tut sich.

Halberstadt. - Immer wieder ist der unansehnliche Zustand des Brunnens in der Grünanlage am Breiten Tor Gesprächsthema in Halberstadt. Vor allem, als im Frühjahr die baldige Sanierung in Aussicht stand. Doch nichts tut sich. Was ist los?