Ein fester Termin im Kalender vieler Halberstädter ist das Osterfeuer am Karsamstag auf der Jahnwiese. In diesem Jahr droht die beliebte Veranstaltung auszufallen.

Halberstadt. - Aufregung in den sozialen Netzwerken - das Osterfeuer in Halberstadt soll ausfallen. So zumindest die Schlussfolgerung aus einer Information, die aus Feuerwehrkreisen an die Öffentlichkeit kam.