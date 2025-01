Auch in diesem Jahr hat die Pfarrei Sankt Benedikt Sternsinger ausgesendet, die in den Orten der Gemeinde Huy rund um den Dreikönigstag Geld für Kinder in Not gesammelt haben. Wieviel zusammengekommen ist und was sich im kommenden Jahr ändern soll.

Eine der Sternsinger-Gruppen, hier mit Frida, Emilie, Clara und Anni (von links), machte unter anderem in der Aderstedter Kirche Halt.

Gemeinde Huy. - „Wir kommen daher aus dem Morgenland, wir kommen geführt von Gottes Hand. Wir wünschen euch ein fröhliches Jahr: Kaspar, Melchior und Balthasar“, sangen die Sternsinger, die um den Dreikönigstag auch in der Gemeinde Huy unterwegs waren.

„Wir hatten dieses Mal drei Gruppen, die unterwegs waren, an zwei Tagen“, sagt Katharina Abraham vom Büro der Pfarrei Sankt Bendedikt, die die Sternsinger-Aktion auch in diesem Jahr initiiiert hatte.

Sternsinger-Aktion: Mehr Hausbesuche gewünscht

Neben den öffentlichen Plätzen und Kirchen fanden dieses Mal auch wieder vermehrt Hausbesuche statt. „Die öffentliche Orte waren ja ursprünglich nur eine Corona-Idee, weil man da nicht in die Haushalte durfte“, erklärt Katharina Abraham. „Jetzt dürfen wir aber wieder - und finden Hausbesuche auch schöner. Das ist persönlicher und emotionaler. Auch die Kinder sind immer ganz begeistert.“ Daher würden sich alle Beteiligten freuen, wenn das im kommenden Jahr noch mehr werden würde. „Ich glaube, viele haben da Hemmungen und wissen vielleicht auch gar nicht genau, was sie erwartet“, so Abraham, die diese Möglichkeit für das kommende Jahr stärker bewerben möchte. „Wir müssen ja auch gar nicht direkt reinkommen, es gibt auch Treffen im Hof, Hauseingang oder ähnliches.“

Spenden für Kinder in Not

Bei den diesjährigen Hausbesuchen und öffentlichen Auftritten wurden nach dem Singen und Segnen natürlich auch wieder Spenden gesammelt. „Zusammengekommen sind bei uns 3.277,59 Euro“, berichtet Katharina Abraham. Das sei etwa genauso viel wie in den vorangegangenen Jahren auch.

Das Geld kommt auch bei dieser 67. Sternsinger-Aktion wieder weltweit Kindern in Not zugute. Dieses Mal standen unter dem Motto „Sternsingen für Kinderrechte - Erhebt Eure Stimme“ zwei Regionen in Kenia und Kolumbien im Mittelpunkt.