Stichwahl im Huy verspricht erneut Spannung

Im Kampf um den Bürgermeister-Posten in der Gemeinde Huy müssen Maik Berger (SPD) und Eileen Trumpf, die für die CDU ins Rennen gegangen war, in die Stichwahl.

Gemeinde Huy - Das Rennen um den Bürgermeister-Posten in der Gemeinde Huy bleibt offen und spannend: Nachdem weder Sozialdemokrat Maik Berger noch Eileen Trumpf, die als Parteilose für die CDU gestartet war, im ersten Wahlgang am Sonntag die absolute Mehrheit erringen konnten, gehen beide nun am 17. Oktober in die Stichwahl. Die verbleibenden drei Wochen wollen sowohl Berger als auch Trumpf nutzen, um im Wahlkampf „noch einmal richtig Dampf zu machen“, wie es die 45-jährige studierte Verwaltungswirtin gestern auf den Punkt brachte.