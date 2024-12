Halberstadt hat viele engagierte Einwohner, die sich um bedürftige Mitbürger kümmern, In der Wärmestube und in der Bahnhofsmission zum Beispiel. Jetzt wurde den Helfern selbst Unterstützung zuteil.

Stolperstellen an Halberstadts Wärmestube soll es an den Kragen gehen

Halberstadt. - Zahlen mit ganz unterschiedlichen Bedeutungen standen am Freitagmittag (13. Dezember) im Fokus, als drei Vertreter des Rotary-Clubs Halberstadt in der Wärmestube auftauchten. Dass auch der Leiter der Ökumenischen Bahnhofsmission Halberstadts vor Ort war, hatte seinen Grund ebenfalls in Zahlen.