Der prominente Schauspieler und Autor Christian Berkel und Ehemann von Andrea Sawatzki hält beim Kaiser-Otto-Preis 2025 die Laudatio auf die Preisträger. Was ihn mit den Geehrten - Igor Levit und Lisa Batiashvili - verbindet.

Berühmter Schauspieler Christian Berkel ehrt Preisträger in Magdeburg

Schauspieler und Autor Christian Berkel - hier mit seiner Frau Andrea Sawatzki - wird am 2. Juli 2025 im Magdeburger Dom die Laudatio auf die Preisträger des Kaiser-Otto-Preises halten.

Magdeburg. - Christian Berkel ist Schauspieler, Bestsellerautor und ein sensibler Chronist der deutschen Geschichte. Nun wird er auch zum Laudator eines europäischen Kulturpreises in Magdeburg: Am 2. Juli 2025 wird Berkel im Dom die Festrede beim Kaiser-Otto-Preis halten. Wie es dazu kam und was ihn mit den Preisträgern verbindet.