Behörde stellt sich quer Streit um Friedhofszugang: Halberstädter Rentnerin kämpft um ihr Recht auf Trauer
Carola Geske ist aus Halberstadt verzweifelt. Der Friedhof ist für eine schwerbehinderte Rentnerin zum unerreichbaren Ziel geworden. Die Stadt hat eine Ausnahmegenehmigung abgelehnt, obwohl die Pflege der Gräber nur mit Unterstützung möglich ist. Was das für die Frau bedeutet.
22.09.2025, 08:00
Halberstadt. - Carola Geske aus Halberstadt ist mit ihren Nerven am Ende. Seit Juni 2025 hat sie keinen Platz mehr für ihre Trauer. Die Friedhofsverwaltung verweigere der 69-Jährigen den Zutritt auf den städtischen Friedhof zu ihren Wunschzeiten.