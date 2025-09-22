Behörde stellt sich quer Streit um Friedhofszugang: Halberstädter Rentnerin kämpft um ihr Recht auf Trauer

Carola Geske ist aus Halberstadt verzweifelt. Der Friedhof ist für eine schwerbehinderte Rentnerin zum unerreichbaren Ziel geworden. Die Stadt hat eine Ausnahmegenehmigung abgelehnt, obwohl die Pflege der Gräber nur mit Unterstützung möglich ist. Was das für die Frau bedeutet.