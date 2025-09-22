André Sole-Bergers läuft 650 Kilometer durch Deutschland, um Geld für einen Dokumentarfilm zu sammeln, der auch in Genthin zu sehen sein soll.

Spendenlauf für Opfer der NS-Diktatur macht Station in Genthin

André Sole-Bergers (li.) vom „Lauf für Ally“ mit Detlef Göbel von der Lebenshilfe Genthin vor der mobilen Ausstellung des AWO-Fachkrankenhauses.

Genthin - Mehr als 600 Kilometer ist André Sole-Bergers von der Lebenshilfe Viersen durch ganz Deutschland unterwegs, um Geld für einen Dokumentarfilm zu sammeln. Auf dem Genthiner Marktplatz wurde Sole-Bergers von Mitgliedern der Genthiner Lebenshilfe um den Vorsitzenden Detlef Göbel empfangen.