„Lauf für Ally“ Spendenlauf für Opfer der NS-Diktatur macht Station in Genthin
André Sole-Bergers läuft 650 Kilometer durch Deutschland, um Geld für einen Dokumentarfilm zu sammeln, der auch in Genthin zu sehen sein soll.
22.09.2025, 09:15
Genthin - Mehr als 600 Kilometer ist André Sole-Bergers von der Lebenshilfe Viersen durch ganz Deutschland unterwegs, um Geld für einen Dokumentarfilm zu sammeln. Auf dem Genthiner Marktplatz wurde Sole-Bergers von Mitgliedern der Genthiner Lebenshilfe um den Vorsitzenden Detlef Göbel empfangen.