Die 90-er und 00-er Jahre werden in Halberstadt als die „Baseballschläger-Jahre“ bezeichnet. Nun befürchten einige Bürger, dass dieses dunkle Kapitel der Stadtgeschichte wieder aufgeschlagen wird.

Streitthema: Gibt es mehr rechte Propaganda an Schulen in Halberstadt?

Rechtsextreme an Harzer Schule

Halberstadt. - Die Bedrohungslage durch Rechtsextreme verschärft sich für einige Einwohner von Halberstadt, sagt Roland Fietzke. Er fühlt sich an die „Baseballschläger-Jahre“ erinnert. Neu sei aber das verstärkte Agieren der Rechtsextremen an den Schulen, so der Leiter der Zora.