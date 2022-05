Ströbeck: Fassade des Schachturms zerbröselt

Schachdorf Ströbeck - Der Schachturm in Ströbeck steht für die jahrhundertealte Schachtradition im Dorf. Seit längerer Zeit ist er ungenutzt. Das historische Bauwerk in der Ortsmitte Ströbecks will künftig der Schachverein wieder nutzen. Einst befand sich das Schachmuseum im Turm. Im derzeitigen Zustand ist an eine erneute Nutzung jedoch nicht zu denken.