Als am 14. November 2019 ein Feuer in Deutschlands einzigem öffentlichen Schachmuseum tobte, ahnte noch keiner, dass eine jahrelange Odyssee für die Sammlung folgen sollte. Nun gibt es konkrete Pläne für einen Neubau im Schachdorf Ströbeck.

Ströbeck: Neues Schachmuseum passt sich modern und einladend in die Dorfstruktur ein

Modern und einladend, mit Dachterrasse und großem Veranstaltungsaal: Die Pläne für das neue Schachmuseum in Ströbeck.

Schachdorf Ströbeck. - Eine Brachfläche direkt neben dem Bürgerhaus in Ströbeck. Hier soll ein Museumsneubau entstehen, der sich harmonisch an das aktuell in Sanierung befindliche Fachwerkhaus anschmiegt. Doch wann kann tatsächlich gebaut werden?