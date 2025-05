Energieversorgung im Harz Ströbecker leiden unter häufigen Stromausfällen - die Ursache ist manchmal kurios

Erst am 12. Mai gab es erneut eine Störung in der Stromversorgung Ströbecks. Die Halberstadtwerke haben im Januar das Netz von der Avacon übernommen und wollen die Probleme angehen. Manchmal liegen die Störungsquellen aber gar nicht in Ströbeck - sondern in Blankenburg.