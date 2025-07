Der SVT in Halberstadt steht still. Alle Probefahrten des legendären DDR-Schnellzuges wurden abgesagt. Trotz Elektrikproblemen und fehlender Ersatzteile gibt es bei den Bahnfans nun dennoch Grund zur Hoffnung.

Prominenz aus nah und fern: Beim Roll-Out am 17. Mai waren Marco Schumann, Mario Lieb, Hartmut Leisegang, Ronald Krahl und Norbert Leisegang (v.l.n.r.) noch zuversichtlich, dass die Sonderfahren im September beginnen können.

Halberstadt. - So viel ist klar: Ein Fehler in der Elektrik hat den geplanten Start der Sonderfahrten mit dem frisch restaurierten Zug verhindert. Nun wird Mario Lieb konkreter bei der Fehleranalyse der in Halberstadt sanierten Wagen. Der Geschäftsführer des Sanierungsträgers SVT Görlitz gGmbH bleibt aber zuversichtlich.