Die Vorfreude war groß, die Enttäuschung bei den Bahnfans ist jetzt umso größer: Der legendäre DDR-Schnellzug SVT Görlitz kann 2025 nicht wie geplant fahren. Was hinter den Verzögerungen steckt.

Am 17. Mai hat der SVT Görlitz es aus eigener Kraft ins Freie geschafft, doch nun hat die komplizierte Elektrik den Schnellzug ausgebremst.

Halberstadt. - Die Sanierung des legendäre Schnellzugs der Bauart Görlitz bei der VIS in Halberstadt hatte in den vergangenen Jahren für jede Menge Begeisterung gesorgt. Tausende von Besuchern aus der gesamten Bundesrepublik bewunderten den Zug beim Tag der offenen Tür am 21. Juni. Eigentlich sollte der Zug ab August auf Probefahrt gehen. Aber daraus wird nichts.